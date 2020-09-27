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التعليم تضع خطة لاستقبال الطلاب حضوريًّا في المدارس لأداء الاختبارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المسؤول في وزارة التعليم مخضور الجدعاني، أن الوزارة وضعت خطة لاستقبال الطلاب حضوريًّا في المدارس لأداء الاختبارات بحسب الصفوف.
وقال الجدعاني في تصريحات إلى قناة الإخبارية اليوم الأحد: إن الطلاب سيتم توزيعهم في كامل فصول المدرسة، وسط احترازات صحية مشددة عند دخولهم وأداء الاختبارات حتى خروجهم منها.
أهداف منصة التراخيص:
وتستهدف المنصة كافة الجهات الراغبة بتقديم تعليم أو تدريب إلكتروني بالمملكة، والبرامج التي تقدّمها تلك الجهات والمنصات، حيث تأتي هذه الخطوة بعد إعلان المركز عن منح مهلة سنة للجهات التي تقدّم خدمات تعليم وتدريب إلكتروني لتصحيح أوضاعها وفق لوائح ومعايير المركز، والتي تم اعتمادها مؤخرًا من مجلس إدارة المركز والإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
وقال وزير التعليم: إن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، والتوجهات العالمية نحو الارتقاء بمستوى ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني والتوجه نحوها باعتبارها خيارًا إستراتيجيًّا، موضحًا أن منصة التراخيص تهدف لحوكمة وتنظيم ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وتعزيز الثقة في برامجها ومخرجاتها، إلى جانب تمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني متوائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.
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