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#وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “أخصائي شبكات واتصالات”؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
شروط وظائف الهيئة العامة للإحصاء:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة شبكات المعلومات)، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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