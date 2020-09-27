متحدث الصحة لـ”المواطن” : التقيد بالاحترازات ضرورة حتى إعلان زوال كورونا

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد إنه منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن زوال كورونا يجب التقيد بالتعليمات والاحترازات في كافة الأماكن والتجمعات.

ودعا العبدالعالي منظمي الفعاليات إلى مراعات هذه الجوانب عند تنظيم أية فعالية تتطلب تجمعات بشرية كبيرة وفي نفس الوقت دعا الأفراد إلى التقيد بالتعليمات وتجنب التجمعات المخالفة بل والتبليغ عنها كذلك لحماية الفرد والمجتمع.

وكان متحدث الصحة عبر عن أسفه لما حدث من تجمعات مخالفة أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ90 نتيجة عدم التقيد بالتعليمات الوقائية.

وقال العبدالعالي في وقت سابق : ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جدًا، الوباء لا يزال موجودًا وبقوة.



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