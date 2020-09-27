السعودية | وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي التنسيق المشترك

شكرا لقرائتكم وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأميركي التنسيق المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الأحد، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وناقشا أيضاً في اتصال هاتفي، موقف البلدين من الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.