، العمري يودع "الاتفاق" .. وأبها يشتري مدة العقد المتبقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال اللاعب صالح العمري، إنه ودع ، فريقه الاتفاق، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري السعودي.

جاء ذلك من خلال تغريدة للعمري في حسابه الشخصي بـ "تويتر ".

وأشارت مصادر صحفية إلى أن وجهة العمري الجديدة ستكون محطة أبها والذي أنهى إجراءات ضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من العقد.