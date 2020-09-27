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العمري يودع "الاتفاق" .. وأبها يشتري مدة العقد المتبقية

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محمد بن مسعود - الدمام - قال اللاعب صالح العمري، إنه ودع ، فريقه الاتفاق، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري السعودي.

جاء ذلك من خلال تغريدة للعمري في حسابه الشخصي بـ "تويتر ".

وأشارت مصادر صحفية إلى أن وجهة العمري الجديدة ستكون محطة أبها والذي أنهى إجراءات ضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من العقد.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 08:43 PM

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العمري يودع "الاتفاق" .. وأبها يشتري مدة العقد المتبقية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قال اللاعب صالح العمري، إنه ودع ، فريقه الاتفاق، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري السعودي.

جاء ذلك من خلال تغريدة للعمري في حسابه الشخصي بـ "تويتر ".

وأشارت مصادر صحفية إلى أن وجهة العمري الجديدة ستكون محطة أبها والذي أنهى إجراءات ضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من العقد.

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المصدر : الخليج 365

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