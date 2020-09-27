، حصيلة وفيات "كورونا" حول العالم تتخطى المليون ،

محمد بن مسعود - الدمام - معظمهم في أمريكا والبرازيل والهند

ذكر موقع "وولرد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.

وأضاف الموقع أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وبين الموقع أن معظم الوفيات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس.

فيروس كورونا الجديد