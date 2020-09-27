محمد بن مسعود - الدمام - قال حساب "football fans stuff” الإنجليزي إن اللاعب البرازيلي اليكس تيكسيرا قد اقترب كثيراً من ارتداء قميص الهلال السعودي . الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع جيانغ سو الصيني في ديسمبر المقبل ولن يجدد اللاعب هناك بسبب راتبه المرتفع . الجدير ذكره أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو . يذكر أن اللاعب الخليج 365 له اللعب في صفوف أندية فاسكو دي غاما، و شاختار الأوكراني قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2016 مقابل 50 مليون يورو. 27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 08:28 PM Advertisements القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .. “الهلال" يضم البرازيلي" تيكسيرا " القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .. “الهلال" يضم البرازيلي" تيكسيرا " قال حساب "football fans stuff” الإنجليزي إن اللاعب البرازيلي اليكس تيكسيرا قد اقترب كثيراً من ارتداء قميص الهلال السعودي . الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع جيانغ سو الصيني في ديسمبر المقبل ولن يجدد اللاعب هناك بسبب راتبه المرتفع . الجدير ذكره أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو . يذكر أن اللاعب الخليج 365 له اللعب في صفوف أندية فاسكو دي غاما، و شاختار الأوكراني قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2016 مقابل 50 مليون يورو. الكلمات المفتاحية ، القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .. “الهلال" يضم البرازيلي" تيكسيرا " ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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