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أعلن التيار الوطني الحر، اليوم (الأحد)، أن السياسي اللبناني جبران باسيل ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن الأعراض لديه خفيفة، وسط زيادة حالات الإصابة بالمرض في أنحاء البلاد.
وأوضح الحزب في بيان نقلته "رويترز"، أن "باسيل" اكتشف إصابته أمس بعد إجراء عدة فحوص.
وأضاف أن "باسيل" طلب إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخرًا؛ إذ لا يمكن الاتصال بكل منهم، وللاعتذار منهم أيضًاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك.
وبيّن الحزب أن "باسيل" سينعزل في حجر ذاتي ويعمل عن بُعد، لكنّه لم يذكر متى كان أحدث لقاء بينه وبين الرئيس ميشال عون البالغ من العمر 85 عامًا.
و"باسيل" هو وزير سابق للخارجية وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ويتزعم التيار الوطني الحر أكبر تكتل مسيحي سياسي في البلاد.فيروس كورونا الجديد
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 08:23 PM
"باسيل" اعتذر لمخالطيه"كورونا" يباغت صهر الرئيس اللبناني
أعلن التيار الوطني الحر، اليوم (الأحد)، أن السياسي اللبناني جبران باسيل ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن الأعراض لديه خفيفة، وسط زيادة حالات الإصابة بالمرض في أنحاء البلاد.
وأوضح الحزب في بيان نقلته "رويترز"، أن "باسيل" اكتشف إصابته أمس بعد إجراء عدة فحوص.
وأضاف أن "باسيل" طلب إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخرًا؛ إذ لا يمكن الاتصال بكل منهم، وللاعتذار منهم أيضًاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك.
وبيّن الحزب أن "باسيل" سينعزل في حجر ذاتي ويعمل عن بُعد، لكنّه لم يذكر متى كان أحدث لقاء بينه وبين الرئيس ميشال عون البالغ من العمر 85 عامًا.
و"باسيل" هو وزير سابق للخارجية وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ويتزعم التيار الوطني الحر أكبر تكتل مسيحي سياسي في البلاد.
، "كورونا" يباغت صهر الرئيس اللبناني ،
المصدر : الخليج 365
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