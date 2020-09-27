، فيديو.. أول مواطنة تنشئ متحفًا منزلياً للسياح في "بلغازي جازان" ،

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يحتضن متحف بلغازي بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان، بين جنباته، عبق الماضي وحضاراته وأدواته التي تظل شاهدةً على مشقة الحياة وصبر الإنسان وقوّته وقدراته، بعدما أنشأته "نورة الغزواني" وزوجها، والذي تصل أعمار بعض مقتنياته لأكثر من ألفِ عام.
وتخطط الأسرة لتطوير المتحف عبر مساهمات الداعمين بالقطع التراثية، وكذلك بالحصول على المزيد من التسهيلات للتوسع.
وقالت نورة الغزواني خلال زيارة "الخليج 365" لمتحفهم المنزلي: إنه يحتوي على العديد من الأدوات القديمة ومنها الأسلحة والمطاحن والعملات النقدية والأساور وأدوات الحراثة وحفظ المياه والأكل، وغيرها الكثير من القطع التراثية التي جمعها عدد من أهالي بلغازي.
وبعد أسبوعين على فتح المتحف لأبوابه بعد وقت طويل من شتات تلك القطع الأثرية والتنقل بها في المعارض، نجح المتحف في استقطاب عدد من الزوار لمشاهدة هذا الإرث الذي تستهدف به الأسرة الأجيال الحالية، معتبرةً أنه يجب أن تشاهد هذه الأجيال تلك الأدوات باعتبارها عيناً على السنوات السالفة تكشف عن طبيعة حياة الناس.
وقالت نورة الغزواني مؤسسة أول متحف منزلي مجهز لاستقبال الزوار والسياح: إن هناك فريق عمل شاركها جمع القطع التراثية المتنوعة من الأسلحة والأواني والأدوات الزراعية، مشيرة إلى أنها لا تمانع من مشاركة المزيد من الداعمين للمتحف بهدف توسعته وزيادة أنشطته.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 08:07 PM
بمساعدة زوجها و"الخليج 365" رصدت بعض مقتنياتهفيديو.. أول مواطنة تنشئ متحفًا منزلياً للسياح في "بلغازي جازان"
يحتضن متحف بلغازي بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان، بين جنباته، عبق الماضي وحضاراته وأدواته التي تظل شاهدةً على مشقة الحياة وصبر الإنسان وقوّته وقدراته، بعدما أنشأته "نورة الغزواني" وزوجها، والذي تصل أعمار بعض مقتنياته لأكثر من ألفِ عام.
وتخطط الأسرة لتطوير المتحف عبر مساهمات الداعمين بالقطع التراثية، وكذلك بالحصول على المزيد من التسهيلات للتوسع.
وقالت نورة الغزواني خلال زيارة "الخليج 365" لمتحفهم المنزلي: إنه يحتوي على العديد من الأدوات القديمة ومنها الأسلحة والمطاحن والعملات النقدية والأساور وأدوات الحراثة وحفظ المياه والأكل، وغيرها الكثير من القطع التراثية التي جمعها عدد من أهالي بلغازي.
وبعد أسبوعين على فتح المتحف لأبوابه بعد وقت طويل من شتات تلك القطع الأثرية والتنقل بها في المعارض، نجح المتحف في استقطاب عدد من الزوار لمشاهدة هذا الإرث الذي تستهدف به الأسرة الأجيال الحالية، معتبرةً أنه يجب أن تشاهد هذه الأجيال تلك الأدوات باعتبارها عيناً على السنوات السالفة تكشف عن طبيعة حياة الناس.
وقالت نورة الغزواني مؤسسة أول متحف منزلي مجهز لاستقبال الزوار والسياح: إن هناك فريق عمل شاركها جمع القطع التراثية المتنوعة من الأسلحة والأواني والأدوات الزراعية، مشيرة إلى أنها لا تمانع من مشاركة المزيد من الداعمين للمتحف بهدف توسعته وزيادة أنشطته.
، فيديو.. أول مواطنة تنشئ متحفًا منزلياً للسياح في "بلغازي جازان" ،
المصدر : الخليج 365
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