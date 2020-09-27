، وزير الحج: تصريح العمرة بدون مقابل.. وهذه الأعمار المسموح لها ،

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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن بأن القيادة الرشيدة وجهت بتجنيد الطاقات كافة لأداء العمرة في ظروف صحية، مشيراً إلى أن السعودية منذ عهد المؤسس وهي تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين.
وقال : تعتمد خطة عودة المناسك على التقنية من خلال تطبيق " اعتمرنا " و12 فوجاً من المعتمرين كل 24 ساعة بعد السماح بعودة العمرة، ويقسم المعتمرون إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم، وأعمار المعتمرين في المرحلة الأولى من 18 إلى 65 عاماً.
وأضاف: تصريح العمرة بدون مقابل مالي، ولن يُسمح لأي شخص بالدخول للحرم المكي إلا عبر تطبيق اعتمرنا، وهدفنا حماية أرواح المسلمين والمعتمرين.
وتابع وزير الحج والعمرة: وضعنا لحجاج الخارج مساراً خاصاً لهم لتسهيل قدومهم وعودتهم، وتعمل الوزارة مع ضيوف الرحمن من "الفكرة إلى الذكرى"، ومن مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تحدد الدول المسموح بقدوم مواطنيها لأداء المناسك.
وقال وزير الحج والعمرة : اللجنة العليا للعمرة تعمل على تهيئة الظروف الصحية المناسبة، وقد وفرنا بدائل لتطبيق اعتمرنا في حال وجود مشكلات تقنية، وسنطبق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 08:20 PM
قال: 12 فوجاً من المعتمرين كل 24 ساعة برفقة مختص صحي
أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن بأن القيادة الرشيدة وجهت بتجنيد الطاقات كافة لأداء العمرة في ظروف صحية، مشيراً إلى أن السعودية منذ عهد المؤسس وهي تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين.
وقال : تعتمد خطة عودة المناسك على التقنية من خلال تطبيق " اعتمرنا " و12 فوجاً من المعتمرين كل 24 ساعة بعد السماح بعودة العمرة، ويقسم المعتمرون إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم، وأعمار المعتمرين في المرحلة الأولى من 18 إلى 65 عاماً.
وأضاف: تصريح العمرة بدون مقابل مالي، ولن يُسمح لأي شخص بالدخول للحرم المكي إلا عبر تطبيق اعتمرنا، وهدفنا حماية أرواح المسلمين والمعتمرين.
وتابع وزير الحج والعمرة: وضعنا لحجاج الخارج مساراً خاصاً لهم لتسهيل قدومهم وعودتهم، وتعمل الوزارة مع ضيوف الرحمن من "الفكرة إلى الذكرى"، ومن مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تحدد الدول المسموح بقدوم مواطنيها لأداء المناسك.
وقال وزير الحج والعمرة : اللجنة العليا للعمرة تعمل على تهيئة الظروف الصحية المناسبة، وقد وفرنا بدائل لتطبيق اعتمرنا في حال وجود مشكلات تقنية، وسنطبق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة.
، وزير الحج: تصريح العمرة بدون مقابل.. وهذه الأعمار المسموح لها ،
المصدر : الخليج 365
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