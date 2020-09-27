، الطائف.. مستشفى ظلم يتوشح بالأعلام واللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
احتفى مستشفى ظلم العام بصحة الطائف، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، حيث تزين مبنى المستشفى باللون الأخضر، فيما توشّحت أسواره و مبانيه بالأعلام الخضراء واللوحات والصور الوطنية بهذه المناسبة العزيزة.
و ازدانت حوائط المبنى بالإضاءات الخضراء واكتست بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ " 90 " لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتطرزت اللافتات الكبيرة على المداخل الرئيسية بعبارة "همة حتى القمة".
وتزينت أقسام المستشفى بشعار اليوم الوطني والزخارف والأعلام وصور ولاة الامر، فيما بثُت عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى الأناشيد الوطنية واستعرضت مقاطع فيديو تبرز المنجزات الوطنية.
واستثمر مستشفى ظلم ممثلاً في قسم التوعية الصحية، مناسبة اليوم الوطني، في تعزيز التوعية الصحية لدى أفراد المجتمع؛ حيث قدّم هدايا للمنومين والزوار والموظفين مغلفة برسائل توعوية، تشتمل على الحلويات وشعارات وطنية ومستلزمات للوقاية من العدوى، من ضمنها معقمات وكمامات، فيما وجه منسوبي المستشفى رسائل توعوية للزوار تدعوهم لاستمرار الالتزام بالاجراءات الوقائية وأبرزها الابتعاد عن التجمعات ووضع مسافات بينهم وبين الآخرين، وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين.
و بادر مستشفى ظلم ضمن فعاليات اليوم الوطني باستمرار عمل العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني، فيما أضاف قسم التغذية بالمستشفى شعارات اليوم الوطني والألوان الخضراء والشعارات الوطنية على وجبات المنومين.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 08:04 PM
واصلت عياداته العمل خلال الإجازة.. و قدّم هدايا للمنومين مغلفة برسائل توعويةالطائف.. مستشفى ظلم يتوشح بالأعلام واللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة
احتفى مستشفى ظلم العام بصحة الطائف، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، حيث تزين مبنى المستشفى باللون الأخضر، فيما توشّحت أسواره و مبانيه بالأعلام الخضراء واللوحات والصور الوطنية بهذه المناسبة العزيزة.
و ازدانت حوائط المبنى بالإضاءات الخضراء واكتست بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ " 90 " لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتطرزت اللافتات الكبيرة على المداخل الرئيسية بعبارة "همة حتى القمة".
وتزينت أقسام المستشفى بشعار اليوم الوطني والزخارف والأعلام وصور ولاة الامر، فيما بثُت عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى الأناشيد الوطنية واستعرضت مقاطع فيديو تبرز المنجزات الوطنية.
واستثمر مستشفى ظلم ممثلاً في قسم التوعية الصحية، مناسبة اليوم الوطني، في تعزيز التوعية الصحية لدى أفراد المجتمع؛ حيث قدّم هدايا للمنومين والزوار والموظفين مغلفة برسائل توعوية، تشتمل على الحلويات وشعارات وطنية ومستلزمات للوقاية من العدوى، من ضمنها معقمات وكمامات، فيما وجه منسوبي المستشفى رسائل توعوية للزوار تدعوهم لاستمرار الالتزام بالاجراءات الوقائية وأبرزها الابتعاد عن التجمعات ووضع مسافات بينهم وبين الآخرين، وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين.
و بادر مستشفى ظلم ضمن فعاليات اليوم الوطني باستمرار عمل العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني، فيما أضاف قسم التغذية بالمستشفى شعارات اليوم الوطني والألوان الخضراء والشعارات الوطنية على وجبات المنومين.
، الطائف.. مستشفى ظلم يتوشح بالأعلام واللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطائف.. مستشفى ظلم يتوشح بالأعلام واللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.