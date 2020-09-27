شكرا لمتابعة خبر عن 2000 ريال غرامة لعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية. حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية. وأشارت إدارة المرور أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلي يعد مخالفة مالية قدرها 1000ريال / 2000ريال.

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