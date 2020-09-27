شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الحج: «تصريح زيارة الحرم المكي بدون مقابل مالي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأحد، إن تصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي .

وكشف المزيد من التفاصيل عن العمرة في إطار الأزمة الجارية، موضحًا أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة .

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "12 فوجاً من المعتمرين كل 24 ساعة بعد السماح بعودة العمرة، ويقسم المعتمرون إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم".

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ولفت إلى أن خطة عودة المناسك تعتمد بشكل كبير على التقنية من خلال تطبيق اعتمرنا.

وأكد على أن وزارة الصحة هي من تحدد الدول المسموح بقدوم مواطنيها لأداء العمرة.

وأضاف: "وضعنا لحجاج الخارج مسار خاص لهم لتسهيل قدومهم وعودتهم"، موضحًا أنه من مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر.

وشدد على أن القيادة وجهت بتجنيد الطاقات كافة لأداء العمرة في ظروف وأجواء صحية.