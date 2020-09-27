شكرا لمتابعة خبر عن موعد إسقاط التابعين من السجل بعد تنفيذ خدمة خرج ولم يعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجوازات الموعد الذي يتم فيه إسقاط التابعين من السجل بعد تنفيذ خدمة خرج ولم يعد. أوضحت الجوازات الموعد الذي يتم فيه إسقاط التابعين من السجل بعد تنفيذ خدمة خرج ولم يعد. وقالت الجوازات: "يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لنتمكن من إفادتك". وكان ورد تساؤل للجوازات يقول: "متي يتم اسقاط التابعين من السجل بعد تنفيذ خدمة خرج ولم يعد هل يتم اسقاطهم بنفس اليوم ام عليا الانتظار شهرين لكي استطيع تجديد اقامتي وشكراً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد إسقاط التابعين من السجل بعد تنفيذ خدمة خرج ولم يعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.