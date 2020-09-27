ولي العهد وماكرون يتفقان على ضرورة حل الأزمة اللبنانية عبر الحريري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اتفق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي على ضرورة حل الأزمة اللبنانية.
وذكرت مصادر أنه تم إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون أضاف تعديلات على فريقه المكلف بالملف البناني.
ويذكر أن الحريري أكد في وقت سابق اليوم أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.
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