شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة.

ويتوقع أن يكون هناك سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة