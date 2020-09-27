شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " التعليم " تضع خطة لاستقبال الطلاب حضورياً في المدارس لأداء الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال مسؤول بوزارة التعليم إن الوزارة وضعت خطة لاستقبال الطلاب حضورياً في المدارس لأداء الاختبارات. قال مسؤول بوزارة التعليم إن الوزارة وضعت خطة لاستقبال الطلاب حضورياً في المدارس لأداء الاختبارات. وأوضح المسؤول خلال حواره عبر قناة الإخبارية إن الخطة شملت حضور الطلاب حسب الصفوف. وأشار المسؤول إلى أنهم يتوزعون في كامل فصول المدرسة، في ظل احترازات صحية مشددة عند دخولهم وأداء الاختبارات حتى خروجهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. " التعليم " تضع خطة لاستقبال الطلاب حضورياً في المدارس لأداء الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.