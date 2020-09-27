شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح البيانات المطلوب تحديثها حال كنت غير مؤهل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن عن الإجراء الذي يجب القيام به عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل والمدة التي يجب أن تستغرقها عملية التحديث.

وقال البرنامج إنه يجب تحديث البيانات وفقًا لسبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية.

وأشارا إلى أنه سيتم دراسة الأهلية مجددًا وفي حالة قبول الاعتراض وانطباق معايير البرنامج سيتم صرف الدعم.