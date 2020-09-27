«الصحة»: تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 600 حالة ووفاة 28 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 333193 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 600 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 317005 حالة، كما تم تسجيل 28 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4683 حالة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا https://covid19.moh.gov.sa/.
وكانت وزارة الصحة، أوضحت أنّه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنَّ الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.
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