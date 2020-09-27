أنباء مطمئنة.. الصحة تكشف تطورات مهمة بشأن الموجة الثانية لكورونا

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مدة حضانة فيروس كورونا 14 يومًا.

وأكد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أية تحورات لفيروس ‫كورونا قد تؤدي إلى موجة ثانية من الفيروس في المملكة أو العالم.

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وأشار إلى تواصل انخفاض الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 55% مقارنة مع أعلى مستوى تم تسجيله بالتزامن مع اتجاه إصابات كورونا نحو المنحى الإيجابي، مضيفًا أن نسبة التعافي تتجاوز 95%.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 333193 حالة.

كما تم تسجيل 600 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 317005 حالات، كما تم تسجيل 28 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4683 حالة.