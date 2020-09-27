«التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت قوات التحالف، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير مسيرة مُفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، بحسب ما أفادت به العربية في نبأ عاجل.

وكان تحالف دعم الشرعية باليمن، أعلن أمس السبت، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.

وفيما بث التحالف مقطع لتنفيذ العملية العسكرية الناجحة، أكد التزامه بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في وقت سابق، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

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وأكد الدكتور السلمي، في بيان، تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنيًّا الشفاء العاجل للمصابين.

وحمل رئيس البرلمان العربي، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة لهذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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