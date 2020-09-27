بمناسبة اليوم الوطني..
أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم فعاليات ملتقى الرئاسة العامة بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، بحضور أصحاب المعالي والوكلاء، وعدد من الجهات الأمنية، والجهات العاملة بالمسجد الحرام.
وتشتمل الفعاليات -التي تستمر ثلاثة أيام- على جلسات يشارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة, تشمل إبراز الجهود في الحرمين، والخطة التطويرية للرئاسة «٢٠٢٤»، وجودة الخدمات في الحرمين الشريفين.
كما تشتمل على تعزيز قيم المواطنة لدى المنسوبين, إلى جانب استعراض توسعات الحرمين في العهد السعودي، وتسخير التقنية والترجمة لقاصدي الحرمين، وفن إدارة الأزمات، ودور المرأة في خدمة القاصدين، والدور الإرشادي، وتقنيات التعليم عن بُعد.
كانت هذه تفاصيل خبر تستمر لمدة 3 أيام.. السديس يطلق فعاليات ملتقى «ذكرى التوحيد والتلاحم والتراحم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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