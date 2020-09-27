«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المملكة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية، طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة؛ حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

اقرأ أيضًا:

«التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية