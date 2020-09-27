تنبيه مهم من الداخلية بشأن طلبات الحصول على تصاريح السفر.. تعرف على التفاصيل

إيقاف التعامل الورقي..
أكدت وزارة الداخلية إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي سبق تقديمها من أجل الحصول على تصاريح سفر لخارج المملكة ولم يُبت فيها.
وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا، المستفيدين بإعادة تقديم طلباتهم عبر منصة أبشر وفق الآلية المعلن عنها.
وذكر أن طلب السفر الدولي للفئات المستثناة يجب أن يكون مطابقًا للشروط المعلنة، ومتضمنًا المستندات والوثائق المطلوبة.
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