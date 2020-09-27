تدشين منصة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

وقال وزير التعليم إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، والتوجهات العالمية نحو الارتقاء بمستوى ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني والتوجه نحوها باعتبارها خياراً إستراتيجياُ، موضحاً أن منصة التراخيص تهدف لحوكمة وتنظيم ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وتعزيز الثقة في برامجها ومخرجاتها، إلى جانب تمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني متوائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. وكان مجلس إدارة المركز قد استعرض خلال الاجتماع الدراسة التوثيقية التطويرية الشاملة للتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، والتي أشرف عليها المركز، وقامت بإجرائها مجموعة من المنظمات والجهات التعليمية العالمية، حيث قرر المجلس تحويل الدراسة إلى وزارة التعليم للاستفادة منها ومن توصياتها، ودراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد عضو مجلس الإدارة الدكتور سهيل باجمّال ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المجلس على أن الدراسة تعكس الجهود التي قامت بها وزارة التعليم خلال جائحة كورونا، كما أشاد عضو المجلس الكتور عبد الله المحيا بالجهد المبذول في الدراسة، موضحا أنها تعكس قصة نجاح المملكة في التعليم خلال الجائحة، وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة وفاعلية
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