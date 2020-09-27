السعودية | “مسام” ينتزع 1.250 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:40 مساءً, 27 سبتمبر 2020 م
المناطق - واس
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1.250 لغمًا، منها لغمين مضادين للأفراد، و 204 ألغام مضادة للدبابات و1.036 ذخيرة غير متفجرة، و 8 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما نُزِع منذ بداية المشروع حتى الآن 187.795 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
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