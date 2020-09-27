، شاهد.. "المدخلي" يزور حرس الحدود بجازان وينوه بجهود القطاع ،

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زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي قيادة حرس الحدود، وكان في استقباله مساعد قائد قيادة حرس الحدود العميد بحري علي بن محمد عقيلي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين .
ونوه المدخلي جهود قطاع حرس الحدود في حماية الوطن من المتسللين, كما ثمن فضيلته جهود كافة القطاعات العسكرية من القوات المسلحة والقوات المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل في التصدي للعدو الغاشم الحوثيين بالسلاح والأرواح حفاظاً على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ومقدساتها، مبيناً ما للمرابطين على الثغور من أجر عظيم وثواب جزيل.
وأضاف أن فرع الشؤون الإسلامية مستعد لإقامة البرامج الدعوية لكافة جنودنا المرابطين وفي أماكنهم وتلبية كل احتياجاتهم من إنشاء مصليات أو تمديدها بالفرش والتكييف والصوتيات .
من جهته عبر العميد بحري العقيلي عن شكره لهذه الزيارة المباركة، مثمنًا جهود الفرع ومنسوبيه مع القوات المسلحة وتقديم الدعم المعنوي بإقامة المحاضرات والكلمات المحفزة والدعم المادي من إنشاء المصليات لكي يقوم الجندي بأداء أهم أركان الإسلام وهي الصلاة في مكان مهيأ ومريح وآمن.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 06:14 PM
بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية وضمن مبادرات اليوم الوطنيشاهد.. "المدخلي" يزور حرس الحدود بجازان وينوه بجهود القطاع
زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي قيادة حرس الحدود، وكان في استقباله مساعد قائد قيادة حرس الحدود العميد بحري علي بن محمد عقيلي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين .
ونوه المدخلي جهود قطاع حرس الحدود في حماية الوطن من المتسللين, كما ثمن فضيلته جهود كافة القطاعات العسكرية من القوات المسلحة والقوات المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل في التصدي للعدو الغاشم الحوثيين بالسلاح والأرواح حفاظاً على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ومقدساتها، مبيناً ما للمرابطين على الثغور من أجر عظيم وثواب جزيل.
وأضاف أن فرع الشؤون الإسلامية مستعد لإقامة البرامج الدعوية لكافة جنودنا المرابطين وفي أماكنهم وتلبية كل احتياجاتهم من إنشاء مصليات أو تمديدها بالفرش والتكييف والصوتيات .
من جهته عبر العميد بحري العقيلي عن شكره لهذه الزيارة المباركة، مثمنًا جهود الفرع ومنسوبيه مع القوات المسلحة وتقديم الدعم المعنوي بإقامة المحاضرات والكلمات المحفزة والدعم المادي من إنشاء المصليات لكي يقوم الجندي بأداء أهم أركان الإسلام وهي الصلاة في مكان مهيأ ومريح وآمن.
، شاهد.. "المدخلي" يزور حرس الحدود بجازان وينوه بجهود القطاع ،
المصدر : الخليج 365
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