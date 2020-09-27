محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا عبر اتصال هاتفي المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح محمد. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين. 27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 06:03 PM استعرضا عبر اتصال هاتفي المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين Advertisements وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الإريتري وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الإريتري أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح محمد. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الإريتري ،

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