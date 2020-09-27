- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق ليدز يونايتد فوزاً ثميناً متأخراً على شيفيلد يونايتد 1 - صفر، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقاً بمنافسه خسارته الثالثة توالياً منذ مطلع الموسم.
ورفع ليدز يونايتد -العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عاماً- رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، علماً بأنه خسر أمام ليفربول "حامل اللقب" في الجولة الافتتاحية 3-4، ثم فاز بالنتيجة ذاتها على فولهام في الجولة الثانية، فيما مُني شيفيلد يونايتد بخسارته الثالثة منذ مطلع الموسم الحالي من دون أن يسجل أي هدف أيضاً، وهي الخسارة السادسة توالياً للفريق منذ الموسم الماضي في الدوري.
وسجل مهاجم ليدز باتريك بامفورد هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين بكرة رأسية.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 05:47 PM
حقق فريق ليدز يونايتد فوزاً ثميناً متأخراً على شيفيلد يونايتد 1 - صفر، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقاً بمنافسه خسارته الثالثة توالياً منذ مطلع الموسم.
ورفع ليدز يونايتد -العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عاماً- رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، علماً بأنه خسر أمام ليفربول "حامل اللقب" في الجولة الافتتاحية 3-4، ثم فاز بالنتيجة ذاتها على فولهام في الجولة الثانية، فيما مُني شيفيلد يونايتد بخسارته الثالثة منذ مطلع الموسم الحالي من دون أن يسجل أي هدف أيضاً، وهي الخسارة السادسة توالياً للفريق منذ الموسم الماضي في الدوري.
وسجل مهاجم ليدز باتريك بامفورد هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين بكرة رأسية.
، بهدف قاتل.. ليدز يسقط شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف قاتل.. ليدز يسقط شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.