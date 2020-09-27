شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منصة التراخيص لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

دشّن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني د.حمد بن محمد آل الشيخ منصة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني التي أطلقها المركز، وذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارته الذي عُقد عن بُعد اليوم الأحد برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة.

وتستهدف المنصة كافة الجهات الراغبة بتقديم تعليم أو تدريب إلكتروني بالمملكة، والبرامج التي تقدّمها تلك الجهات والمنصات، حيث تأتي هذه الخطوة بعد إعلان المركز عن منح مهلة سنة للجهات التي تقدّم خدمات تعليم وتدريب إلكتروني لتصحيح أوضاعها وفق لوائح ومعايير المركز، والتي تم اعتمادها مؤخراً من مجلس إدارة المركز والإعلان عنها في الجريدة الرسمية.

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وقال وزير التعليم إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، والتوجهات العالمية نحو الارتقاء بمستوى ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني والتوجه نحوها باعتبارها خياراً إستراتيجياُ، موضحاً أن منصة التراخيص تهدف لحوكمة وتنظيم ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، وتعزيز الثقة في برامجها ومخرجاتها، إلى جانب تمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني متوائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

وكان مجلس إدارة المركز قد استعرض خلال الاجتماع الدراسة التوثيقية التطويرية الشاملة للتعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، والتي أشرف عليها المركز، وقامت بإجرائها مجموعة من المنظمات والجهات التعليمية العالمية، حيث قرر المجلس تحويل الدراسة إلى وزارة التعليم للاستفادة منها ومن توصياتها، ودراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس الإدارة د.سهيل باجمّال ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المجلس على أن الدراسة تعكس الجهود التي قامت بها وزارة التعليم خلال جائحة كورونا، كما أشاد عضو المجلس د.عبد الله المحيا بالجهد المبذول في الدراسة، موضحا أنها تعكس قصة نجاح المملكة في التعليم خلال الجائحة، وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة وفاعلية