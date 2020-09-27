شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض هاتفياً العلاقات الثنائية مع نظيره في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور ايه كي عبدالمؤمن.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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