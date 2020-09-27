شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق المليشيا مسيرة "مفخخة" باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية , طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , عن إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق المليشيا مسيرة "مفخخة" باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.