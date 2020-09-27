- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 7 معلومات عن الأميبا الآكلة للدماغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
7 معلومات عن الأميبا الآكلة للدماغ
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تُوفي الطفل يوشيا ماكنتاير، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد إصابته بـ الأميبا الآكلة للدماغ، حيث عُثر عليها في إمدادات المياه المحلية في ولاية تكساس، فما هي؟
معلومات عن الأميبا الآكلة للدماغ
1- تُعرف الأميبا الآكلة للدماغ علميًا باسم نايجليريا فوليري Naegleria fowleri.
2- اكتسبت اسمها لأنها تسبب عدوى نادرة ومدمرة للدماغ تسمى التهاب السحايا الأميبي الأولي (PAM).
3- وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC فإن هذه العدوى تُعد نادرة جدًا حيث تم الإبلاغ عن 35 حالة في الولايات المتحدة في العقد الماضي.
4- يتواجد الكائن أحادي الخلية بشكل شائع في المياه العذبة الدافئة، مثل البحيرات والأنهار والينابيع الساخنة، وكذلك في التربة، وتُصيب الناس عندما تدخل المياه الملوثة إلى الجسم عن طريق الأنف.
5- وبمجرد دخول الأميبا الآكلة للدماغ إلى الأنف فإنها تنتقل إلى الدماغ وعادة ما تكون الإصابة قاتلة، حيث يموت 90 إلى 95 % من المصابين.
6- قد تحدث العدوى عادةً عندما يذهب الناس إلى المياه الملوثة مثل حمامات السباحة غير المعالجة بالكلور أو مياه الصنبور الساخنة والملوثة.
7- تظهر الأعراض من اليوم الأول حتى سبعة أيام بعد العدوى، وتشمل تغيرًا في الطعم والرائحة والصداع والحمى والغثيان والتقيؤ وتصلب الرقبة، أما الأعراض الثانوية فقد تشمل الهلوسة والارتباك والترنح.
ويُذكر أن ولاية تكساس الأمريكية، ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة، قد منعت استخدام صنابير المياه لفترة لحين القيام بتحقيق بشأن تواجد الأميبا آكلة للدماغ في مياه الشرب.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 7 معلومات عن الأميبا الآكلة للدماغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.