أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة لمواجهة أذربيجان وتركيا تشعل الصراع

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الحكومة الأرمينية اليوم الأحد الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية التصعيد العسكري مع أذربيجان في إقليم قره باغ.

وكتب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على صفحته في “فيسبوك”: “المواطنون الأعزاء، تم الآن بقرار من الحكومة إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أرمينيا. أدعو جميع أفراد الاحتياط للحضور إلى مقرات المفوضيات العسكرية”.

بدوره، قال وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان إن “ردنا هذه المرة سيكون أكثر شدة من أي وقت مضى”، مؤكدا أن “الجيش الأرميني يمتلك كل الوسائل اللازمة لسحق عدونا مرة أخرى”.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، أن آلاف المواطنين يريدون التسجيل كمتطوعين للذهاب إلى جبهات قره باغ، مضيفة في الوقت نفسه أنه ليست هناك حاجة حاليا لتجنيد متطوعين.

اتهم باشنيان في وقت سابق اليوم أذربيجان بشن هجوم على قره باغ، في حين تحدثت باكو عن تعرض أراضيها على خط التماس لقصف أرميني.

تركيا تدخل خط المواجهة

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية التركية دعمها المطلق لأذربيجان واستعدادها للوقوف إلى جانبها، وذلك على خلفية التوتر، الذي تجدد اليوم، وتبادل إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، في وقت سابق اليوم، ما وصفه بالاعتداء الأرميني الأخير على أذربيجان، وعبر عن تأييد أنقرة لباكو في ظل هذه الظروف.

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وكتب قالين عبر “تويتر” اليوم الأحد أنه “يدين بشدة هجوم أرمينيا على أذربيجان”، مضيفاً أن “أرمينيا بهجومها على المناطق المدنية أخلت مرة أخرى بوقف إطلاق النار، وأظهرت وقوفها ضد الاستقرار والسلام”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “أن يوقف فورا هذا الاستفزاز الخطير”، مشيرا إلى أن “تركيا تقف إلى جانب أذربيجان وتؤكد دعمها الكامل لها”.

كذلك قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى سنتوب، إن “أرمينيا دولة إرهابية لا تهدد أمن أذربيجان فقط بل المنطقة بأكملها”.

جاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد عسكري جديد حول إقليم قره باغ، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرميني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.

روسيا تدعو لوقف إطلاق النار

بدورها دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم طرفي النزاع في منطقة قره باغ إلى وقف إطلاق النار على الفور.

وأشار بيان لوزارة الخارجية، إلى أن الوضع في منطقة النزاع، قد تدهور بشكل حاد، وتشهد المنطقة قصفا مكثفا من الجانبين، وهناك معطيات عن وقوع خسائر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: “ندعو الأطراف المعنية، إلى وقف إطلاق النار فورا، وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ “تعرضت لهجمات جوية وصاروخية”.



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