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2020-09-27 فيديو وصور.. جانب من احتفالات رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني 90 متابعات الخليج 365 - واس احتفت رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني الـ90 للمملكة. واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة، تضمنت عرضا مرئيا تناول إمكانيات الحرس الملكي, ومسيرة داخل الإسكان بمشاركة الفرقة الموسيقية وسَريّة العروض والخيالة وكتيبة الشرطة العسكرية بالدراجات النارية, إلى جانب إقامة “العرضة السعودية” على المسرح المعدّ. Advertisements

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