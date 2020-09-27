فيديو.. المتحدث الأمني: جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة عبر أبشر

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ‏المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب أن جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر منصة ⁧‫أبشر‬⁩.

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وأوضح المتحدث الأمني خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم حول مستجدات فيروس كورونا أن طلب السفر الدولي للفئات المستثناة يجب أن يكون مطابقًا للشروط المعلنة.

وأشار الشلهوب إلى أنه تقرر إيقاف النظر في الطلبات الورقية لطلب السفر خارج المملكة واستقبالها إلكترونيًا فقط.

تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة

يذكر أنه منذ 15 سبتمبر الجاري تقرر فتح المنافذ والسماح بالسفر الدولي برًا وبحرًا وجوًا لعدد من الفئات المستثناة شملت ما يلي:

الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية. العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم. العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة. رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم. المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء. الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم. من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتان الآتيتان:

أ ) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

ب ) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

8. المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

9. المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

فتح المنافذ والسماح بالرحلات الدولية

كما تقرر فتح المنافذ والسماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.



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