فيديو وصور.. فريق يونايتد يحتفل باليوم الوطني 90 في أبها

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

احتفل فريق يونايتد مساء أمس باليوم الوطني الـ 90 وذلك بحديقة المطار بأبها بحضور عدد من المثقفين من كتاب وشعراء وإعلاميين وجمع كبير من الجماهير.

وشهد الحفل تقديم عدة برامج متنوعة بمناسبة اليوم الوطني مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حيث بدأت برامج الحفل بآيات من القرآن الكريم بعد ذلك قدم الشاعران سعيد الشواطي وأحمد المازني عدة أبيات مختصرة تحكي عن حب الوطن الذي يعيش في قلب كل فرد من أفراد الشعب السعودي منذ أن توحد على يد الملك عبدالعزيز غفر الله له وامتدادًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

بعد ذلك تم تقديم فلكلور شعبي ثم عرض بعض الفن التشكيلي قدمته فنانات فريق يونايتد بعسير ثم ألقت رئيسة فريق يوناتيد النسائي بعسير هند الرفيدي كلمة بهذه المناسبة وموجزًا عن الفريق والأعمال التي يقوم بها.

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وذكرت أن فريق يونايتد يوجد في سبع مناطق في المملكة يضم شبابًا وشابات مبدعين جدًا في جميع المواهب من كتابة محتوى وخط ورسم وتصوير وتعديل سيارات وإلقاء وتقديم.

وقالت أيضًا إن الفريق قدم في هذه المناسبة بعض الأعمال تعبيرًا عن حبه للوطن الغالي.

وفي نهاية الحفل تم تقديم بعض الجوائز للحاضرين وتكريم المشاركين في الحفل.

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