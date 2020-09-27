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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4.375 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
لبنان.. "سلمان للإغاثة" يوزّع 35 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-27
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4.375 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
03:55 PM
للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية استفاد منها 4.375 فرداً
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4.375 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.
، لبنان.. "سلمان للإغاثة" يوزّع 35 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ،
المصدر : الخليج 365
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