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نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيلها أمس.
ورداً على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، أكد المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".سعد الحريري
"الحريري" ينفي عزمه الترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-27
نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيلها أمس.
ورداً على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، أكد المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
03:17 PM
أكد دعمه لمبادرة "ماكرون"
نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيلها أمس.
ورداً على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، أكد المكتب الإعلامي لـ"الحريري" أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، وفقاً لـ "روسيا اليوم".
، "الحريري" ينفي عزمه الترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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