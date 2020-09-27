، اتحاد كرة اليد يحدد 28 صفر الجاري موعداً لبطولة النخبة ،

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حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 - 2020م خلال الفترة من 28 حتى 30 صفر 1442هـ الموافق من 15 حتى 17 أكتوبر 2020م.
ويشارك في البطولة الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالإضافة إلى بطل كأس الأمير سلطان بن فهد، وفي حالة كون بطل الكأس ضمن الأندية الثلاثة بالدوري، فيشارك النادي صاحب المركز الرابع في الدوري.
ويسمح للأندية المشاركة في بطولة النخبة بتسجيل لاعب أجنبي ثالث للمشاركة معهم خلال المنافسات، على أن يشارك لاعبان أجنبيان فقط داخل الملعب أثناء المباراة، وكذلك السماح للأندية بتسجيل لاعب سعودي بنظام الإعارة.
اتحاد كرة اليد يحدد 28 صفر الجاري موعداً لبطولة النخبةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-27
حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 - 2020م خلال الفترة من 28 حتى 30 صفر 1442هـ الموافق من 15 حتى 17 أكتوبر 2020م.
ويشارك في البطولة الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالإضافة إلى بطل كأس الأمير سلطان بن فهد، وفي حالة كون بطل الكأس ضمن الأندية الثلاثة بالدوري، فيشارك النادي صاحب المركز الرابع في الدوري.
ويسمح للأندية المشاركة في بطولة النخبة بتسجيل لاعب أجنبي ثالث للمشاركة معهم خلال المنافسات، على أن يشارك لاعبان أجنبيان فقط داخل الملعب أثناء المباراة، وكذلك السماح للأندية بتسجيل لاعب سعودي بنظام الإعارة.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
04:43 PM
يسمح للأندية المشارِكة بتسجيل لاعب أجنبي ثالث
حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 - 2020م خلال الفترة من 28 حتى 30 صفر 1442هـ الموافق من 15 حتى 17 أكتوبر 2020م.
ويشارك في البطولة الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بالإضافة إلى بطل كأس الأمير سلطان بن فهد، وفي حالة كون بطل الكأس ضمن الأندية الثلاثة بالدوري، فيشارك النادي صاحب المركز الرابع في الدوري.
ويسمح للأندية المشاركة في بطولة النخبة بتسجيل لاعب أجنبي ثالث للمشاركة معهم خلال المنافسات، على أن يشارك لاعبان أجنبيان فقط داخل الملعب أثناء المباراة، وكذلك السماح للأندية بتسجيل لاعب سعودي بنظام الإعارة.
، اتحاد كرة اليد يحدد 28 صفر الجاري موعداً لبطولة النخبة ،
المصدر : الخليج 365
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