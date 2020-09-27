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متحدث الصحة يحسم الجدل حول حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حسم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجدل حول حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار العبدالعالي إلى أن الموجة الثانية تعني أن تكون منحنيات الوباء في وضع مستقر وشديد الانخفاض ثم تعود للارتفاع مرة أخرى إلى مستويات عالية جداً.

وأبان أن حدوث مثل هذه الموجات يرجع إما إلى إهمال أفراد المجتمع للاحترازات الوقائية، وإما إلى تحوّر أو طفرة في الفيروس تؤدي إلى تغيّر العدوى أو طريقة الانتشار.

وتابع العبدالعالي أنه لم تُسجّل حتى الآن على المستوى العالمي أي تحوّرات في أنماط الفيروس تؤدي إلى حدوث موجات انتشار ثانية.

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