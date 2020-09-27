شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الداخلية: جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر منصة أبشر. أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر منصة أبشر. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، إلى أن طلب السفر الدولي للفئات المستثناة يجب أن يكون مطابقاً للشروط المعلنة. كما أعلن إيقاف النظر في الطلبات الورقية لطلب السفر خارج المملكة واستقبالها إلكترونياً.

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