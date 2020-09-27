شكرا لمتابعة خبر عن المدينة المنورة وجدة تسجلان أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن منطقة المدينة المنورة ومحافظة جدة سجلتا أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بـ 43 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 403 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 600 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 317,005 حالة، و28 حالة وفاة جديدة؛ حيث بلغ عدد الوفيات 4683 حالة.