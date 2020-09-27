شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 600 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 317,005 حالة، فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة؛ حيث بلغ عدد الوفيات 4683 حالة.

وأوضح ‏متحدث الصحة: " البحوث مستمرة حول مناعة المتعافي ممن يُصاب بفيروس كورونا ..استمروا بالاجراءات الوقائية "؛ مضيفًا: " نبشركم.. مقبلون على تراجع كبير في الإصابات اليومية والحرجة والوفيات " .