ضبط مشهور سناب شات صاحب فيديو المخالفات المرورية بالطائف

سيتم تطبيق العقوبات عليه
تمكّن رجال مرور منطقة الطائف من ضبط قائد مركبة من نوع « أكسنت» بعد نشره مقاطع فيديو عبر «سناب شات» توثّق ارتكابه مخالفات مرورية تضمنت تجاوز السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة.
وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
وأورد «المرور» صورة للمركبة المضبوطة وعلق عليها قائلًا: «مرور محافظة الطائف يضبط قائد مركبة من نوع «أكسنت» بعد نشره مقاطع سناب شات وهو يرتكب مخالفات مرورية (السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة)، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور».
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