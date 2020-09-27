جامعة جازان تعلن الفائزين في مسابقة اليوم الوطني الـ90

بلغ عدد المشاركين في مسابقة اليوم بمسابقة اليوم الوطني الـ90 التي أطلقتها جامعة جازان على منصتها الإلكترونية تحت شعار «همة حتى القمة» أكثر من 400 مشارك من طلبة الجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان حكمي، أنَّ المسابقة تضمنت ستة محاور هي: صناعة الفيديو، والصورة الفوتوغرافية، والرسم الرقمي، والخواطر النثرية، والتأليف الشعري، وأفضل تغريدة وطنية.

وأشار الدكتور الحكمي إلى أنَّ المسابقة تهدف لبث الوعي الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز به واستكشاف المواهب الإبداعية لطلبة الجامعة والحرص على تنميتها وتشجيعها ورعايتها.

وجاءت النتائج على النحو التالي: محور صناعة الفيلم: الطالبة أمل حسن زكري «كلية التصميم والعمارة»، محور الصور الفتوغرافية: الطالبة أريج جابر حنتول «كلية التصميم والعمارة»، محور التأليف الشعري: الطالب عمرو علي حكمي «كلية الطب»، حسان محمد غزواني «كلية العلوم الطبية التطبيقية»، محور الخواطر النثرية: الطالبة رهام عيسى عجيبي «كلية الطب»، والطالبة أثير علي اليماني «كلية الطب»، محور الرسم الرقمي: الطالبة شيماء عبدالإله منقري، والطالبة طيف خالد مسعود «كلية التصميم والعمارة»، محور أفضل تغريدة: الطالبة عائشة عبدالوهاب الحليبي «كلية الطب»، والطالبة وجدان إبراهيم سهيل «الكلية الجامعية بفرسان».