بالصور.. مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يلتقي بمنسوبي كلية القيادة والأركان

هنّأ القيادة الرشيدة باليوم الوطني خلال كلمته..
التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري بمنسوبي كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومعلمي ودارسي دورة الحرب 12 ودورة القيادة والأركان 47.
وكان في استقباله قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن/ محمد بن جدوع الرويلي.
واستهل هذا اللقاء بكلمة ألقاها مهنئاً القيادة الرشيدة باليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية سائلاً الله لهذه البلاد أن يديم أمنها وأمانها وأفراحها.
بعد ذلك أثنى الدكتور البياري على كلية القيادة والأركان، وأنها صرح من صروح التعليم في المملكة العربية السعودية ومنارة علم في قواتنا المسلحة ولمدة تزيد على ستين عاماً، كما قدّم إيجازًا عن تطوير وزارة الدفاع والذي يرتكز على الرؤية والأهداف الاستراتيجية ونموذج التشغيل المستهدف وعدداً من المبادرات.
كما استمع لإيجاز عن كلية القيادة والأركان وعن الموقف التعليمي وأبرز التحديات والإنجازات للكلية، وفي الختام قدم قائد الكلية هدية له بهذه المناسبة.
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