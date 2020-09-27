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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تسجيل 600 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 27 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4683 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 333 ألفا و193حالة.
ولفتت إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 317 ألفا وخمسة أشخاص.
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