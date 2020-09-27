شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شاحنة إغاثية تعبر "الوديعة" إلى محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية خلال المدة من 15 إلى 27 سبتمبر 2020م، تحمل على متنها 265 طنًا من السلال الغذائية، والمواد الطبية المتنوعة، و30 كرتونا من التمور، وتستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وتعز، ولحج، وحضرموت.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.