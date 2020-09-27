شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: تصاريح الفئات المستثاة عبر "أبشر" وإيقاف الطلبات الورقية والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر منصة "أبشر". واضاف أنه تقرر إيقاف النظر في طلبات السفر الورقية، وعلى كل وزارة معنية بإعلان الشروط للفئات المستثناة .

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